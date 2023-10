Amanda Holden unterstützt David Walliams trotz Show-Rauswurf

Sie unterstützt ihren einstigen Sitznachbarn weiterhin. Jahrelang hatten David Walliams (52) und Amanda Holden (52) neben unter anderem Simon Cowell (64) in der Jury von "Britain's Got Talent" gesessen. 2022 wurde David allerdings aus der Castingshow geworfen, weil er einen Kandidaten beleidigt haben soll. Er geht derzeit gerichtlich dagegen vor. Noch immer hat Amanda aber nur liebe Worte für den Schauspieler übrig.

Im Interview mit Fabulous betont die Sängerin, dass sie gut zu David steht. "Wir lieben David. Nun, Alesha Dixon (45) und ich lieben David. Es war traurig, als er ging. Ich stehe in Kontakt mit ihm. Immer. Wir sind immer für David da", gibt Amanda zu und erklärt, dass es immer komisch sei, wenn sich Dinge verändern. "Aber Simon ist der König der Neuerfindung. Jurys können immer eine kleine Auffrischung gebrauchen und es hat funktioniert", schließt sie ab.

David selbst geht es mit dem Rauswurf aus der Show nicht so gut. Er fordert von der Produktion jetzt eine hohe Entschädigung. Wie The Sun kürzlich berichtete, leide er mittlerweile an "aktiven Selbstmordgedanken" und habe "die Fähigkeit verloren, lustig zu sein". Er glaubt, die ganze Zeit abgehört worden zu sein.

David Walliams im Buckingham Palace, November 2018

David Williams mit Simon Cowell, Amanda Holden und Alesha Dixon

Comedian David Walliams

