Setzt Amanda Holden (49) ihre Brüste ganz bewusst in Szene? Die Schauspielerin kleidet sich schon immer gerne sexy und hatte unter anderem 2013 mit einem Side-Boob-Kleid Aufsehen erregt. Auch sieben Jahre später sorgt sie mit ihrer Kleiderwahl für ordentlich Gesprächsstoff: Vor wenigen Tagen erwischen Paparazzi die Radiomoderatorin in einem hautengen Dress, das vor allem eines betonte: Ihre Brustwarzen. Doch Amandas Nippelalarm könnte eiskalt kalkuliert gewesen sein!

Die Britain's Got Talent-Jurorin gab Anfang des Jahres in einem Gespräch mit The Sun zu, dass ihr immer sehr bewusst sei, was sie tue – dennoch würde sie für die Show häufig Naivität vorspielen. "Manchmal sage ich so was wie: 'Oh, ich hatte keine Ahnung, dass ich das sagen würde.' Oder mein Busen hängt heraus: 'Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde.'", verrät sie. Tatsächlich scheint die Britin sogar gerne sexy Looks zu tragen und wurde in aufreizender Kleidung oder mit sich abzeichnenden Nippeln fotografiert.

Doch für ihre Outfits erntet Amanda nicht immer nur Lob: Bei ihrem Arbeitgeber Ofcom sollen schon Beschwerden eingegangen sein – über die hatte die Beauty in einem You-Interview allerdings nur gelacht: "Ich liebe es, dass Leute immer noch über meine müden, alten Brüste sprechen. Ich bin fast 50!"

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Amanda Holden im Juni 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Amanda Holden im Mai 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Moderatorin Amanda Holden in London

Backgrid / ActionPress "Britain's Got Talent"-Jurorin Amanda Holden im Juni in London

SIPA PRESS / ActionPress Schauspielerin Amanda Holden in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de