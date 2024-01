So süß gratuliert Naomi Campbell Kate Moss zum Geburtstag!

Sie findet rührende Worte für ihre Freundin! Kate Moss (50) zählt zu den erfolgreichsten Models der Geschichte. In den 90er- und 2000er-Jahren regierte die Britin die Laufstege von den bekanntesten Designern und zierte zahlreiche Magazin-Cover. Zur gleichen Zeit wurde auch Naomi Campbell (53) berühmt. Die beiden posierten zusammen für so einige Kampagnen, liefen gemeinsam über den Catwalk und sind immer noch Freundinnen. So süß gratuliert Naomi ihrer BFF Kate jetzt zum 50. Geburtstag!

"Ich bin stolz, dich in den fabelhaften Fünfzigern willkommen zu heißen! Du bist meine auserwählte Familie und ich schätze unsere jahrzehntelange Schwesternschaft", feiert Naomi ihre Freundin auf Instagram. Dazu teilt die Beauty einige Schnappschüsse der beiden und lässt ihre gemeinsamen Momente Revue passieren: Von Fotoshootings in Metropolen über Reisen bis hin zu ihrer Teilnahme an der Platin-Jubiläums-Parade von Queen Elizabeth II. (✝96) – sie hätten schon so viel zusammen erlebt. Sie freue sich schon auf die nächsten Jahre mit Kate: "Wir regieren weiter und repräsentieren Süd-London in der Welt!"

Ihren runden Geburtstag wird Kate natürlich auch gebührend feiern und hat sich dafür etwas ganz Besonderes überlegt. "Kate plant schon seit langem eine große Party im Ritz in Paris. [...] Es wird ein denkwürdiger Abend", verriet ein Insider gegenüber Mail Online. Neben ihrer Familie sollen viele berühmte Freunde eingeladen sein – unter anderem Noel Gallagher (56) und Rita Ora (33). Sicherlich wird auch Naomi mit ihrer BFF anstoßen.

