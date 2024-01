Naomi Campbell modelt ganz dramatisch bei der Fashion Week

Naomi (53) präsentiert goldenen Luxus! Zahlreiche Models reisen von Metropole zu Metropole, um auf den glamourösesten Catwalks der Fashion Weeks zu laufen – so auch Topmodel Naomi Campbell. In der vergangenen Woche präsentierten bedeutende Designer in Paris die neue Herbst- und Winterkollektion für 2024. Unter anderem wurde die Herrenkollektion von Balmain vorgestellt. Für das Finale hatte sich das Modelabel etwas Besonderes überlegt. Als einzige Frau beendete Naomi die Fashionshow von Balmain mit einem dramatischen Look.

Das futuristische Design des Modeschöpfers Olivier Rousteing raubte dem Publikum den Atem. In einem Interview mit Vogue erzählte er, dass er den Begriff "Luxus" in seinen vielen Bedeutungen zum Ausdruck bringen wollte. Hierbei lag das Augenmerk auf den goldenen Ornamenten: Das 53-jährige Model trug einen goldenen Kopfschmuck, der vertikal über ihr Gesicht verlief. Passend dazu trug sie um ihre Taille einen aufwendigen, ornamentalen Gürtel in Form zweier Hände, die einen großen Blumenstrauß halten.

Ein paar Tage zuvor feierte sie den Geburtstag ihrer Topmodelkolleginnen. Auf Instagram gratulierte sie Christy Turlington (55) und Kate Moss (50) zum Geburtstag mit einem rührenden Instagram-Post. Kate feierte ihren runden Geburtstag im Hotel "The Ritz-Carlton" in Paris.

Getty Images Naomi Campbell und Olivier Rousteing, 2024

Getty Images Designer Olivier Rousteing, Naomi Campbell und Models, 2024

https://www.instagram.com/p/C2LsJllOc2A/ Model Kate Moss und Model Christy Turlington

