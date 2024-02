2011 verstorben: Amanda Holden trauert um ihr Baby Theo (†)

Amanda Holden (52) wird ihr Baby nie vergessen! 2011 hatte die Schauspielerin eines der schlimmsten Dinge erlebt, die einer Mutter zustoßen können: eine Totgeburt. Im siebten Schwangerschaftsmonat verstarb ihr kleiner Sohn Theo noch im Mutterleib. Jedes Jahr erinnerte sich die "Britain's Got Talent"-Jurorin an ihr Baby. Nun jährt sich Theos Geburtstag zum 13. Mal und Amanda teilt einen rührenden Post.

In ihrer Instagram-Story postet Amanda das Bild einer brennenden Kerze im Gedenken an ihr verstorbenes Kind. "Du wärst jetzt ein Teenager geworden...", schreibt sie sichtlich ergriffen dazu und setzt den Namen ihres Sohnes als Hashtag. Die Erinnerung an den Verlust wird wohl immer ein Teil der Britin sein. In einem Interview während der "Heart Breakfast Show" erklärt sie: "Ich werde nie vergessen, was ich durchgemacht habe [...]."

2020 erinnerte sich Amanda im Gespräch mit BBC an die Momente, in denen sie ihr Baby verlor. "Ich bin morgens aufgewacht und dachte, dass ich die ganze Nacht gar nicht gespürt habe, wie mein Baby tritt. Das war ungewöhnlich, weil er sonst sehr aktiv war", erinnerte sich die 52-Jährige. Kleine Tricks, um das Baby aufzuwecken, haben nicht geholfen. Doch sie habe Ruhe bewahrt: "Ich bin gar nicht panisch geworden." Erst als die Ärzte im Krankenhaus ihr erklärten, was passierte, sei alles zusammengebrochen.

Instagram / noholdenback Amanda Holden, "Britain's Got Talent"-Jurorin

Getty Images Amanda Holden, 2023

Getty Images Amanda Hoden in London 2023

