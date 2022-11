Trennung ade? Tori Spelling und Dean gemeinsam auf Grußkarte

Haben sich Tori Spelling (49) und Dean McDermott (56) zusammengerauft? Seit 2006 sind die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihr Partner bereits ein Paar. Vor einigen Monaten kam jedoch das Gerücht an die Öffentlichkeit, dass es zwischen den beiden kriselt. Monate später entschlossen sich die zwei sogar dazu, eine Trennung auf Probe zu vollziehen. Pünktlich zur gemütlichen Jahreszeit scheint jedoch alles wieder im Reinen zu sein: Tori und Dean posierten nämlich jetzt mit ihren Kids für eine gemeinsame Weihnachtskarte!

Via Instagram teilte Tori am Montag eine Grußkarte, auf der ihre Familie gemeinsam für die anstehenden Weihnachtstage posierte. Neben ihren Kids ist auch Dean mit von der Partie, an den sich die 49-Jährige liebevoll anlehnt. Dabei scheint es ganz so, als hätten sich die Wogen zwischen dem Paar wieder geglättet! "Es ist meine Lieblingszeit im Jahr. [...] Und dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes. Wir sind alle zusammen", freute sich die Blondine mit einem großen Herz-Emoji unter ihrem Beitrag.

Bereits vor wenigen Tagen machte Tori bereits den Anschein, dass zwischen ihr und dem 56-Jährigen wieder alles gut ist. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an einen großartigen Vater von sechs Kindern", schrieb die TV-Bekanntheit und einem Bild der Großfamilie und gratulierte ihrem Mann damit öffentlich zu seinem Ehrentag.

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrem Ehemann Dean McDermott und den gemeinsamen Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de