Trotz Trennungsgerüchten: Tori Spelling gratuliert Dean

Haben Tori Spelling (49) und ihr Partner Dean McDermott (56) ihre Beziehungskrise überwunden? Seit 2006 sind die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und der gebürtige Kanadier zusammen. Doch im vergangenen Jahr kursierten einige Gerüchte, dass es zwischen dem Ehepaar gewaltig kriseln soll. Im Juni entschieden sich beiden sogar für eine Trennung auf Probe. Doch mittlerweile scheinen sich die Wogen geglättet zu haben: Im Netz teilte Tori nun Geburtstagswünsche an ihren Dean!

Mit einem Bild in ihrer Instagram-Story gratulierte Tori ihrem Ehemann zum Geburtstag: Auf der Aufnahme hält Dean in Krankenhauskluft eins seiner Kinder auf dem Arm. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an einen großartigen Vater von sechs Kindern", schrieb die 49-Jährige zu dem herzerwärmenden Pic. Dean repostete daraufhin die Glückwünsche seiner Frau.

Für die Eheleute scheint es allmählich besser zulaufen – so ist sich auch ein Insider sicher, dass die Chancen für eine Reunion gut stehen: "Dean hat so viel an sich gearbeitet, um seine Ehe zu retten – und seine Bemühungen bleiben nicht unbemerkt", verriet die Quelle gegenüber Hollywood Life.

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrem Ehemann Dean McDermott und den gemeinsamen Kindern

Anzeige

Instagram / torispelling Dean McDermott, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de