Tori Spelling hatte heißes Kuss-Abenteuer mit Colin Farrell

Hollywood sorgt mal wieder für Gesprächsstoff: Tori Spelling (51), bekannt aus Beverly Hills, 90210, hat in einer Folge ihres Podcasts "Misspelling" von einer überraschenden Begegnung mit Schauspieler Colin Farrell (48) erzählt. Die beiden seien sich vor ihrer ersten Hochzeit bei einer Party im W Hotel in Los Angeles nähergekommen – und zwar ziemlich öffentlich. "Wir haben uns einfach mitten im Raum geküsst. Und es war ein langer, intensiver Kuss", verriet die 51-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit Charlie Shanian verlobt, den sie 2004 heiratete, bevor sie sich zwei Jahre später wieder scheiden ließ.

Tori erzählte auch, wie der Moment zustande gekommen war: In den 90ern habe sie Colin das erste Mal in der Lobby einer Agentur getroffen und sei sofort fasziniert gewesen. Jahre später, als er nach seinem Durchbruch mit "Minority Report" zu einem Superstar geworden war, habe sie ihn inmitten einer Menge von Frauen wiedererkannt. Angestachelt von ihren Freundinnen, habe sie sich ihm genähert – und der Rest ist Geschichte. Laut Tori sei es eine spontane, leidenschaftliche Begegnung gewesen, die bei den anwesenden Frauen für Neid gesorgt hätte. "Ihre Gesichter sagten alles", scherzte sie im Podcast. Für Tori sei der Moment ein "Bucket List"-Erlebnis, das sie mit einem Schmunzeln in Erinnerung behalte.

Privat ist Tori längst nicht mehr nur als Schauspielerin bekannt. Neben ihrer Karriere kämpft sie seit Jahren mit Schlagzeilen über ihre Ehe und das Familienleben. Nach der Scheidung von Charlie Shanian heiratete sie Dean McDermott (58), doch auch diese Ehe zerbrach 2023. Trotz der Höhen und Tiefen in ihrem Leben bewahrt sich Tori ihren Humor und teilt intime Geschichten aus ihrem Leben gerne mit der Öffentlichkeit. Colin, der heute als einer der talentiertesten Schauspieler seiner Generation gilt, hat von der denkwürdigen Begegnung bislang nichts öffentlich kommentiert. Beide scheinen das Leben und seine überraschenden Momente auf ihre Weise zu schätzen.

Getty Images Schauspielerin Tori Spelling

Getty Images Colin Farrell im Februar 2023

