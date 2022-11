Verlobung und Baby: Luise Matejczyk und ihr Pascal megahappy

Luise-Isabella Matejczyk verzückt ihre Fans gleich doppelt! Die Köln 50667-Darstellerin verkündete am Dienstag nämlich, dass sie vor wenigen Tagen ihr erstes Baby zur Welt gebracht hat. Gemeinsam mit seinem Partner Pascal Zadow (25) freute sich der Dailystar lange auf die Ankunft von Töchterchen Maxima. "Ab sofort gehört sie auf ewig zu uns und sie ist einfach perfekt und das süßeste Baby, was wir uns nur vorstellen könnten", teilte Luise ihre Freude auf Instagram mit ihren Fans. Doch damit nicht genug: Denn zu den Babynews kam obendrein ein Liebesupdate des Paares! "Mit dir bin ich vollkommen und jetzt kann ich es kaum erwarten, auch noch deine Frau zu werden", verkündete die Beauty, dass sie ihrem Pacal bald das Jawort geben will.

