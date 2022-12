"Köln 50667"-Star Luise Matejczyk verrät Hochzeitsdetails!

Bei Luise-Isabella Matejczyk läuten schon bald die Hochzeitsglocken! Vor wenigen Wochen konnte sie gleich doppelt ein besonderes Ereignis feiern: Zum einen kam Tochter Maximilia zur Welt und zum anderen hielt Freund Pascal Zadow (25) mit deren Hilfe um Luises Hand an. Wegen der Verlobung ist die Berlin – Tag und Nacht-Darstellerin total glücklich – und will mit der Vermählung auch gar nicht mehr lang warten: Noch in diesem Monat wollen Luise und Pascal vor den Traualtar treten!

"Wir wollen versuchen, uns noch dieses Jahr im Dezember standesamtlich das Jawort zu geben", verriet die Neu-Mama im Promiflash-Interview. Im Sommer des kommenden Jahres wollen die beiden dann noch einmal im Freien "richtig Hochzeit feiern", allerdings auch nur ganz privat und im kleinen Kreise: "Für uns ist das etwas sehr Intimes und wir wollen ohne viel Stress und Trouble diesen wundervollen Tag in Erinnerung behalten."

Luise werde auch ihr Bestes geben, um sich wegen des großen Tags nicht zu sehr unter Druck zu setzen, sondern entspannt zu bleiben. "Es wird aufregend, es wird viel zu tun sein und ich glaube, Stress gehört irgendwie dazu und auch, dass wir beide uns stressen werden, aber Brautzilla werde ich, glaube ich, nicht sein", erklärte sie.

