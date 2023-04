Nach Cast-Wechsel: Luise Matejczyk zurück bei "Köln 50667"

Luise Matejczyk kehrt an das Set von Köln 50667 zurück! Die Darstellerin ist im November vergangenen Jahres erstmals Mutter geworden – gleichzeitig hat ihr langjähriger Freund Pascal Zadow (25) ihr einen Heiratsantrag gemacht. Für eine Babypause hat die 33-Jährige das Set vorerst verlassen. Seitdem ist viel passiert – um die Serie vor dem Aus zu schützen, wurden 14 Leute des Casts ausgetauscht. Luise berichtet jetzt, wie es für sie war, wieder zurückzukehren.

"Ich drehe seit einigen Tagen wieder und war sehr erleichtert, da 'Köln 50667' nach all den Jahren mein zweites Zuhause ist", erzählt die Brünette in einem Interview mit Bild und stellt klar: "Ihr Papa [...] wird auf sie aufpassen, wenn ich drehen bin, denn sie wird nicht mit ans Set kommen." Dass einige ihrer ehemaligen Kollegen die Sendung verlassen mussten, sei für Luise ein kurzer Schock gewesen: "Natürlich baut man über eine so lange Zeit, die man so eng miteinander dreht auch eine Bindung zu seinen Kollegen auf."

Ob die Hochzeit bei den frisch gebackenen Eltern wohl schon bald ansteht? "Da ist sie, unsere 'Chaoten-Familie'. Bald heißt auch die Letzte im Bunde Zadow. Wer ist hier wohl gemeint?", kommentierte Pascal einen Beitrag auf seinem Instagram-Kanal.

Instagram / pascal_zadow Pascal Zadow und Luise Matejczyk im April 2023

RTL2 / "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Luise-Isabella Matejczyk, Jay Sirtl, Mandy-Kay Bart und Pia Tillmann

Instagram / louisematejczyk Luise-Isabella Matejczys Baby Maximilia

