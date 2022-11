Asexuell? Alex Mariah Peter hadert mit ihrer Sexualität!

Alex Mariah Peter (25) spricht offen über ein heikles Thema! Bei Germany's next Topmodel wurde die Beauty im vergangenen Jahr einem großen Publikum bekannt. In einem umkämpften Finale konnte sie sich am Ende sogar den begehrten Titel sichern. In der Staffel hatte die Beauty immer wieder mit ihrem Gewicht zu kämpfen – und hadert offenbar auch mit ihrer Sexualität: Nun verriet Alex, dass sie vermutet, asexuell zu sein.

Alex war jetzt nämlich zusammen mit Thomas Herrmanns bei "Salon Simonetti" zu Gast. Talkmaster Riccardo Simonetti (29) erzählte Alex, dass sie sich im Teenageralter zunächst als bisexuell geoutet habe: "Absoluter Quatsch! Ich finde Frauen schön und attraktiv, aber ich habe nicht mal gerne mit Männern Sex. Ich hinterfrage im Moment sogar, ob ich asexuell bin." Sie merke, dass sie gar kein Bedürfnis nach dieser Form körperlicher Nähe habe, betonte die 25-Jährige.

Mit ihren Outings habe sie es im Grunde relativ leicht gehabt, fügte Alex hinzu: "Weil ich mit meiner Familie und meinem sozialen Umfeld sehr privilegiert war, habe ich gemerkt, dass ich selbst mein schärfster Richter bin." Mit der Zeit sei sie dann auch mit sich selbst nachsichtiger geworden.

AEDT / ActionPress Riccardo Simonetti in Berlin, 2022

Instagram / riccardosimonetti Tobi Kop, Riccardo Simonetti, Alex Mariah Peter, Marina Hoermanseder und Florian Ferino

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im Mai 2022

