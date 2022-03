Alex Mariah Peter arbeitet fleißig an ihrer Figur. Die Siegerin der 16. Germany's next Topmodel-Staffel verriet ihren Followern im Oktober 2021, dass sie fast 30 Kilo zugenommen hat. Damals kündigte sie den ihr persönlich unliebsamen Pfunden auch gleich den Kampf an. Den hält das Model nun schon seit fast fünf Monaten durch und kann sichtliche Erfolge verbuchen: Alex hat schon 13 Kilo wieder abgenommen.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Kölnerin jetzt im lässigen Sport-Outfit und gibt ihrer Community ein Update in Sachen Bodytransformation. "Ich sehe langsam Erfolge – nicht nur auf der Waage, sondern auch optisch", teilt Alex mit ihren Fans. Sie müsse schon sagen, dass sie sehr glücklich über ihre bisherigen Fortschritte sei. "Ich habe ungefähr 13 Kilo abgenommen bis jetzt", verrät sie.

Und wie hat die dunkelhaarige Schönheit das geschafft? "Ich habe das alles nur über die Ernährung gemacht. Ich habe, um ehrlich zu sein, einfach mal nicht gefressen wie ein Schwein", lacht sie in die Kamera.

Getty Images Alex Mariah Peter bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Gewinnerin 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, GNTM-Gewinnerin 2021

