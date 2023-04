Leni Klum und Alex Mariah Peter haben auch privat Kontakt!

Auch privat verstehen sich die beiden super! Im Rahmen von Germany's next Topmodel ist Gewinnerin Alex Mariah Peter (25) bereits das ein oder andere Mal mit Nachwuchsmodel Leni Klum (18) in Kontakt gekommen. Schließlich ist die Beauty die Tochter von Jurorin Heidi Klum (49). Erst kürzlich posierten die beiden jungen Models gemeinsam in den sozialen Medien. Doch haben Alex und Leni auch privat miteinander Kontakt?

Beim Launch von Lenis neuer Kampagne für Fila und Deichmann kommt die einstige GNTM-Gewinnerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen über die gebürtige New Yorkerin heraus. Denn die habe sie auch nach der Sendung privat kennenlernen dürfen. "Sie ist so süß, so herzlich und so sie selbst in so einem jungen Alter", berichtet Alex von ihrer Erfahrung mit Leni. Auch privat würden die beiden sich immer mal wieder schreiben.

Die kürzlich entstandenen gemeinsamen Instagram-Fotos der beiden Models zeigen die beiden bei Lenis Kurztrip in Hamburg. Während Leni eine graue Felljacke trägt, posiert Alex in einem beigen Top und Sweatjacke für die Kamera. Auch Influencer Toni Mahfud (28) gesellte sich auf weiteren Bildern zu dem hübschen Duo.

Anzeige

Getty Images Alex Mariah Peter im März 2022

Anzeige

Getty Images Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Toni Mahfud, Leni Klum und Alex Mariah Peter im April 2023

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden auch privat Kontakt haben? Ja, klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de