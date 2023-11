"So krass": Alex Mariah Peter über Heidi Klums Pfauenkostüm

Heidi Klum (50) war wieder mal ein echter Hingucker! Seit vielen Jahren schmeißt die GNTM-Chefin ihre beliebten Halloweenpartys. Zu diesem Anlass übertrifft sie sich Jahr für Jahr selbst. Die Blondine verkleidete sich bereits als Cartoon-Figur, Außerirdischer oder als überdimensionaler Wurm. In diesem Jahr verwandelte sie sich in einen Pfau und zog damit alle Blicke auf sich. Promiflash hat nachgefragt: Wie kommt Heidis Kostüm bei Alex Mariah Peter (25) an?

"Ich fand es so krass. Ich habe die Performance geliebt. Ich durfte sie ja in echt sehen", schwärmt die einstige Castingshow-Siegerin im Promiflash-Interview. Die Beauty könne sich gar nicht vorstellen, wie heiß es unter dem Kostüm gewesen sein müsse und wie lange es gedauert habe, Heidi so zu verwandeln. "Mein größter Respekt, auf jeden Fall. Jedes Jahr aufs Neue", sagt die Brünette.

Die Promiflash-Leser teilen nicht unbedingt Alex' Meinung. In einer Umfrage stimmten insgesamt 1.071 Personen über Heidis Look ab [Stand: 1. November, 13:15 Uhr]. Dabei kam es jedoch zu keinem klaren Ergebnis: Während 42,3 Prozent der Votes, also 453 Stimmen, hellauf begeistert waren, waren 57,7 Prozent, also 618 Leser der Meinung: "Na ja, es gab schon mal bessere Kostüme."

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im März 2023

Getty Images Heidi Klums Halloweenkostüm 2023

Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloweenparty 2023

