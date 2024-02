Süße Fotos: GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter ist vergeben!

Sie hat ihr privates Glück wohl gefunden! Alex Mariah Peter (26) hatte 2021 die 16. Staffel der Castingshow Germany's Next Topmodel gewonnen. Schon in der Show hielt sich die Kölnerin sehr bedeckt, was ihr Liebesleben angeht, und auch später hielt sie das Thema aus der Öffentlichkeit heraus. Doch das soll sich nun ändern: Alex macht jetzt ihre neue Beziehung öffentlich!

Auf Instagram postet die Beauty eine süße Bilderstrecke mit einem geheimnisvollen Mann. Auf zwei der Fotos gibt dieser dem Model einen Kuss auf den Kopf. Doch wie ihr Schatz aussieht, will die TV-Bekanntheit wohl erst einmal für sich behalten: Sie versteckt sein Gesicht hinter einem Dino- und einem Schmetterlingsemoji. Auf den anderen Fotos steht er mit dem Rücken zu ihr. Alex selbst macht auf den Schnappschüssen aber einen sehr glücklichen Eindruck.

Ihre Fans sind vor Freude über die niedlichen Pics auf jeden Fall ganz aus dem Häuschen: "Das freut mich so doll! Alles Glück der Welt, euch beiden", kommentiert eine Followerin. "Er hat eine gute Wahl getroffen", findet ein weiterer Nutzer. Und ein dritter User schreibt: "Ich bin so happy, dich happy zu sehen, Alex."

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im März 2023

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Siegerin 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Gewinnerin 2021

