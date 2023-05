Alex Mariah Peter: Hat Anna den "Let’s Dance"-Sieg verdient?

Findet Alex Mariah Peter (25) den Sieg von Anna Ermakova (23) gerechtfertigt? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin war, wie auch die Tochter von Boris Becker (55), Teil der beliebten Tanzshow Let's Dance. Während es Anna bis ins Finale schaffte und dort sogar den Sieg einheimste, war das Model bereits in der ersten Woche rausgewählt worden. Im Promiflash-Interview verrät Alex jetzt, wie das für sie war und ob sie Anna den Sieg gönnt.

"Ach, es kommt, wie es kommt und so soll es auch sein", antwortet die 25-Jährige Promiflash auf die Frage, wie sie auf ihre Teilnahme an dem beliebten TV-Tanzwettbewerb zurückblickt. Zudem betont sie, dass ihr bereits von Anfang an klar war, dass sowohl Anna als auch Julia Beautx (24) und Philipp Boy (35) im Finale stehen werden. Dass die 23-Jährige am Ende gewonnen hat, freut Alex sehr. "Anna hat ein Herz aus Gold, sie hat Talent, sie ist ein toller Mensch und sie hat es einfach verdient", schwärmt das Model.

Anna selbst kann ihren Sieg hingegen noch immer nicht fassen. "Ich bin total sprachlos! Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert ist", gab die Londonerin in einem Interview mit RTL zu. Auch wenn die 23-Jährige nun wieder zurück in ihre Heimat zu ihren Liebsten kann, werde sie das Training und das Tanzen vermissen.

Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2023

Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel bei "Let's Dance"

Valentin Lusin und Anna Ermakova

