Reporterin Vanessa Huppenkothen: Last-Minute-Hochzeit vor WM

Vanessa Huppenkothen (37) feiert gerade doppeltes Glück! Die deutsch-mexikanische Starmoderatorin, die im Jahr 2014 den Titel "Miss WM" verliehen bekommen hatte, hat in den vergangenen Jahren auf den größten Sport-Events der Welt – von dem Super Bowl über die Olympischen Spiele bis hin zu Weltmeisterschaften – moderiert. Auch bei der WM in Katar ist sie derzeit mit von der Partie. Kurz vor ihrer Reise in die Emiraten hat Vanessa noch auf den letzten Drücker geheiratet!

Der südamerikanische Superstar habe laut Bild-Informationen kurz nach Antritt ihrer Reise nach Katar ihrem Verlobten, dem Harvard-Absolventen Ricardo Dueñas das Jawort gegeben. Die Braut soll ein Diamant-Collier von Bulgari getragen haben und das Kleid sei von der Designerin Vera Wang angefertigt worden. Mit Promis wie Alessandra Ambrosio (41) soll die Reporterin es ordentlich krachen gelassen haben. "Erst das Vergnügen und dann die Arbeit", scherzte das Model zu seiner Blitzhochzeit.

Mittlerweile hat Vanessa ihr Kleid gegen ein Trikot vom DFB eingetauscht. Das hat sie sogar extra personalisieren lassen mit ihrem Spitznamen "Vanehupp". Stolz veröffentlichte sie ein Foto davon auf Instagram. "Das Shirt liegt bereit fürs Spiel gegen Spanien. Ich drücke Deutschland die Daumen", kommentierte die Influencerin ihren Schnappschuss und tippte beim nächsten Spiel auf ein 2:1 für Deutschland.

Vanessa Huppenkothen bei einem Interview während der WM 2022 in Katar

Vanessa Huppenkothen im September 2021

Vanessa Huppenkothen im Oktober 2022

