Nick und Vanessa Lachey schicken sonnige Thanksgiving-Grüße!

Da wird einem doch direkt warm ums Herz! In den USA wurde in den vergangenen Tagen wieder mächtig gefeiert und geschlemmt – denn die Thanksgiving-Feiertage standen an. Zu diesem Anlass schmissen unter anderem die Kardashians eine Mega-Party inklusive einem echten Festmahl. Auch Nick (49) und Vanessa Lachey (42) begingen das Erntedankfest mit ihrer Familie – jedoch ganz anders und richtig sonnig: Die Moderatoren feierten total happy mit ihren Kids auf Hawaii!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Schauspielerin am Freitag einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Ehemann Nick und den gemeinsamen drei Kindern zeigt. Glücklich posiert die Familie vor einem Swimmingpool, im Hintergrund ist bestes Wetter zu erkennen. Zu dem Foto schrieb Vanessa nur knapp: "Wir schicken Liebe von Hawaii!" Ihre Fans ließen sich nicht lumpen und hinterließen eine Menge Komplimente und Grüße in den Kommentaren.

Vanessa und Nick feiern bereits über 15 Jahre gemeinsam Thanksgiving: 2006 hatten sich das Model und der Sänger bei einem Musikvideodreh kennengelernt. Seit 2011 sind die beiden zudem verheiratet und begrüßten in den Folgejahren ihre drei Kinder. Inzwischen moderieren die beiden sogar die US-Show Liebe macht blind gemeinsam.

Getty Images Nick und Vanessa Lachey

Instagram / vanessalachey Vanessa Lachey auf Hawaii

Sara Mally/Netflix 2022 Nick und Vanessa Lachey bei "Liebe macht blind"

