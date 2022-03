Abhishek Chatterjee sorgt mal wieder für Schlagzeilen! Der US-Amerikaner hatte sich in der zweiten Staffel von Liebe macht blind auf die Suche nach der Frau fürs Leben gemacht. Die schien der Tierarzt in Deepti Vempati gefunden zu haben – doch noch vor der Hochzeit lästerte er fies über die Beauty ab. Diese ließ ihn schlussendlich am Altar stehen. Doch offenbar zog Shake während der Show nicht nur über seine Verlobte her: Wie Deepti jetzt enthüllte, baggerte ihr Verlobter auch die Moderatorin des Formats an!

Schon während der großen Reunion-Folge hatte Shake klargemacht, dass er sich zu Vanessa Lachey (41) hingezogen fühle. Das war offenbar nicht das erste Mal – denn in dem Podcast "We Have The Receipts" verriet Deepti nun: "Er hat sie schon während der Enthüllung der Pärchen angemacht! Das ist so respektlos!" Hinter den Kameras habe sich ihr Ex ziemlich daneben benommen: "Er weiß einfach nicht, wie man mit Frauen redet. Es ist erniedrigend und frauenfeindlich!"

Kein Wunder also, dass aus Deepti und Shake auch nach der Sendung kein Paar wurde. Der Veterinär ist inzwischen aber wieder vergeben – das machte er zuletzt im Netz mit einem ersten Pärchenfoto bekannt. "Das Gute kommt zu denen, die sich nicht binden wollen", scherzte Shake dazu.

Anzeige

Netflix Abhishek Chatterjee und Deepti Vempati bei "Liebe macht blind" 2022

Anzeige

Netflix Vanessa und Nick Lachey bei "Liebe macht blind"

Anzeige

Instagram / thepuppydoc Abhishek Chatterjee (r.) mit seiner Freundin Emily

Anzeige

Wie hat euch Shake bei "Liebe macht blind" gefallen? Er war super-unterhaltsam! Er war total unangenehm! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de