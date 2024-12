Nick Lachey trägt aus vorheriger Ehe noch "Narben" mit sich

Die "Love is Blind"-Moderatoren Nick (51) und Vanessa Lachey (44) gelten als absolutes Traumpaar. Für Nick ist es jedoch nicht die erste Ehe. Der TV-Host war von 2002 bis 2006 mit der US-amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Jessica Simpson (44) verheiratet. Wie Nick nun in seiner Netflix-Show "The Ultimatum" verrät, hat er seine vorherige Beziehung noch nicht voll und ganz verarbeitet. "Ich war früher verheiratet und bin geschieden, daher verstehe ich den Schmerz und die Narben, die davon herrühren", gesteht er in einem ehrlichen Gespräch mit einem Kandidaten.

Trotzdem betont er, dass es wichtig ist, nach vorne zu schauen. "Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen", rät der 51-Jährige dem Teilnehmer. Nach seiner ersten gescheiterten Ehe habe er nicht aufgehört, daran zu glauben, seinen Traum einer glücklichen Familie doch noch erfüllen zu können. Der ehemalige Sänger betont: "Wenn ich nicht daran geglaubt hätte, hätte ich nie das wunderbare Leben verwirklicht, das ich mit dieser Frau habe."

Nick und Jessica begannen im Jahr 1998 zu daten. Im Jahr 2002 gaben sie sich das Jawort und stellten ihre Beziehung kurze Zeit später in der Reality-TV-Show "Newlyweds" zur Schau. Ihre Liebe hielt jedoch nur einige Jahre. 2006 gaben die beiden in einem gemeinsamen Statement ihre Scheidung bekannt. Es dauerte nicht lange, bis Nick in Vanessa seine neue Liebe fand. Mit der MTV-Bekanntheit ist Nick nun seit 2011 verheiratet. Zusammen hat das Moderatoren-Duo den 12-jährigen John, die neunjährige Brooklyn Elisabeth und das Nesthäkchen, den siebenjährigen Robert.

Getty Images Jessica Simpson und Nick Lachey im November 2005

Instagram / vanessalachey Vanessa und Nick Lachey mit ihren Kindern

