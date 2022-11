Gewusst? So viele Kameras gibt es bei "Promi Big Brother"!

Diese Frage haben sich bestimmt schon einige Promi Big Brother-Fans gestellt! Die Jubiläumsstaffel der beliebten Show flimmert momentan über die Bildschirme – und unterhält die Zuschauer vor dem TV. Vor allem der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) begeisterte eine Woche lang mit seinem speziellen Charakter bis zu seinem freiwilligen Exit. Er sprach auch gerne mal direkt in die Kamera, um seine Weisheiten zu verbreiten. Apropos Kameras – wie viele davon gibt es eigentlich im TV-Container?

Wie Sat.1 nun verriet, sind es einige Linsen, die in den verschiedenen Bereichen lungern und filmen. Ganze 110 Kameras nehmen 24/7 auf, was die Promis in dem Format so treiben. "[Sie] zeichnen jeden Tag 7,8 Terrabyte an Daten auf, um alles aus dem Haus mitzubekommen. Big Brother entgeht somit nichts", heißt es vom Sender.

Jedoch gibt es nicht nur die Remotekameras, die irgendwo angebracht sind – sondern: "Auch handgesteuerte Kameras. Diese werden von Kameraleuten in eigens angelegten Kameragängen bedient." Jeder spannende Moment kann also festgehalten werden. Hättet ihr gedacht, dass es so viele Kameras sind? Stimmt unten ab!

