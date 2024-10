Zweimal bei Big Brother: Welche Staffel fand Alida besser?

Mit ihrer diesjährigen Teilnahme ist Alida Kurras (47) bereits zum zweiten Mal in den Big-Brother-Container eingezogen. Bei ihrem ersten Einzug im Jahr 2000 verließ sie die Show als Gewinnerin. Doch, ungeachtet ihres Sieges, welche Staffel der Show hat der Reality-TV-Bekannheit besser gefallen, Big Brother oder Promi Big Brother? Im Interview mit Promiflash sagt sie: "Meine 'Big Brother'-Staffel war schon die bessere ... Alles neu und unvorhersehbar." Zwar war die Celebrity-Staffel kürzer, aber dennoch härter. Vor allem kam es in diesem Jahr mehr darauf an, Inhalte zu bieten. "Die Promi-BB-Staffel war auch deutlich härter, trotz kürzerer Zeit, aber damals kam es nicht so darauf an, Content zu machen, sondern Menschen im Zusammenleben unter Extremsituationen zu beobachten und daraus hat sich alles ergeben", erklärt Alida.

Doch auch das Thema Hygiene spielt in der Bewertung ihrer Teilnahmen eine große Rolle. Obwohl sie das Ausmaß wohl schon ungefähr erahnen konnte, stellte die hygienische Situation in der "Promi Big Brother"-Staffel "eine größere Herausforderung" für sie dar, erklärt Alida Promiflash. Kein Wunder: Während der Show-Livestreams stellte sich heraus, dass sich die Duschsituation im Container ziemlich schwer gestaltete. Auch ihre Mitstreiterin Elena Miras (32) beteuerte: "Wir haben hier echt ein Hygieneproblem."

2024 verließ Alida den berüchtigten Container des großen Bruders als Viertplatzierte. Auch dieses Mal schaffte sie es erneut ins Finale, doch konnte sie im Spiel namens "Dosen-Frisbee" nicht überzeugen. Ebenso sah es für ihren Mitstreiter Matthias "Matze" Höhn (28) aus. Letztendlich mussten die Zuschauer entscheiden, wer weiterkommt und Alida bekam die wenigstens Stimmen, weswegen sie die Show kurz vor Schluss verlassen musste. Übrig waren nur noch Matze, Jochen Horst (63) und Leyla Lahouar (28), die letzten Endes Siegerin von "Promi Big Brother" 2024 wurde.

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Alida Kurras im Jahr 2004

Sat.1 Leyla Lahouar, Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024

