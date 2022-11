Brooke Blurton ist sicher: Sie war schlechteste Bachelorette

Brooke Blurton resümiert ihre Staffel. Die Beauty nahm an der vergangenen Staffel der australischen Version von Die Bachelorette teil und befand sich in der Position der Rosenverteilerin. Sie blieb vor allem in Erinnerung, da sie die erste bisexuelle Bachelorette war. Nach der Show war sie auch einige Zeit mit dem Sieger zusammen, doch das Paar trennte sich wenig später. Allzu gut ist ihr die Datingshow allerdings offenbar nicht im Gedächtnis geblieben: Brooke meint, dass sie die schlechteste Bachelorette war!

In ihrer Instagram-Story plauderte die Australierin über die Zeit am Set. "Ich bin definitiv nicht für so etwas gemacht und ich denke bis heute, dass ich die beschissenste Bachelorette war. Das ist zwar nicht sehr positiv, aber ich denke das immer noch", gab Brooke dabei zu. Unterstützt wird das auch dadurch, dass die Quoten für die Show miserabel waren – mittlerweile hat der Sender sie sogar abgesetzt.

Dennoch bereut Brooke ihre Teilnahme keineswegs. "Ich bin immer noch sehr stolz darauf, dass ich die erste bisexuelle Bachelorette war", gab sie zu. "So sehr dieses Kapitel auch abgeschlossen ist. Repräsentation, Inklusion und Vielfalt sind immer noch wichtig. Diese Themen werden uns immer begleiten", resümierte die 27-Jährige abschließend.

Instagram / brooke.blurton Brooke Blurton, April 2020

Instagram / brooke.blurton Brooke Blurton im Juli 2022

Instagram / brooke.blurton Brooke Blurton, Reality-TV-Sternchen

