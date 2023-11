Hat Ex-Bachelorette Brooke Blurton einen neuen Verehrer?

Ist sie wieder frisch verliebt? Brooke Blurton war 2021 mit ihrer Teilnahme an der australischen Version von The Bachelorette bekanntgeworden. In Erinnerung blieb sie den Fans vor allem, weil sie die erste bisexuelle Rosenverteilerin in Down Under gewesen war. Die 25-Jährige fand in der Show zwar einen Gewinner, der ihr Herz erobern konnte, doch endete die Beziehung schon nach wenigen Wochen. Lange schien sie kein Glück zu haben – sie schwor der Liebe ab. Doch nun sieht man Brooke mit einem neuen Verehrer!

Die ehemalige Bachelorette scheint die Zweisamkeit sichtlich zu genießen. Auf Paparazzibildern sieht man sie und einen bisher unbekannten Partner an ihrer Seite, wie Daily Mail zeigt. Die Turteltauben tauschen in der Öffentlichkeit leidenschaftliche Berührungen und Küsse miteinander aus. Nach ihrem lässigen Ausflug an die Sunshine Coast geht es für die "Big Love"-Autorin in einem eng anliegenden, himmelblauen Kleid undmit ihrem brünetten Flirt auf eine romantische Bootsfahrt.

Vielleicht ist dieser Herr ja der Richtige für die Australierin. Ein zweites Mal in einer TV-Show nach der großen Liebe zu suchen, würde sie wohl eher nicht. Kurz nach dem Ende ihrer Reise als Rosenlady gab Brooke auf Instagram zu: "Ich bin definitiv nicht für so etwas gemacht und ich denke bis heute, dass ich die beschissenste Bachelorette war."

Instagram / brooke.blurton Bachelorette-Star Brooke Blurton im November 2023

Instagram / brooke.blurton Brooke Blurton, Reality-TV-Sternchen

Instagram / brooke.blurton Brooke Blurton im Juli 2022

