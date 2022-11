Er trainierte zahlreiche Prominente: Eric Fleishman ist tot!

Der Tod des berühmten Promi-Trainers Eric "The Trainer" Fleishman erschüttert Hollywood. Der Blondschopf erlangte als Personal Trainer von zahlreichen Stars aus Film, Fernsehen und der Musikindustrie große Bekanntheit. So arbeitete er zu seinen Lebzeiten beispielsweise mit Kirstie Alley (71), Patrick Schwarzenegger (29), Ethan Suplee, Jason Priestley (53) oder Nickelback zusammen. Doch nun gibt es traurige Nachrichten für seine Fans: Eric ist im Alter von gerade einmal 53 Jahren verstorben.

Wie TMZ Sports nun berichtete, verstarb der Promi-Trainer am vergangenen Donnerstagabend überraschend in seinem Haus in Glendale in Kalifornien. Woran die Netz-Persönlichkeit starb, sowie weitere Details zu seinem Ableben sind bisher allerdings noch nicht bekannt. Eric hinterlässt seine Frau Alyssia sowie den gemeinsamen Sohn Henry.

Auf dem Instagram-Account des Personal Trainers meldeten sich nach der Bekanntgabe seines Todes dann viele Prominente zu Wort, die den Verlust ihres Freundes und Trainers betrauerten. So schrieb James Maslow (32) beispielsweise: "Du warst einer der größten und positivsten Einflüsse auf mein Leben und auf das unzähliger anderer. Deine Positivität, dein Licht und deine Freundlichkeit werden nie vergessen werden, aber wir werden dich schmerzlich vermissen". Auch Jay Cutler (39), Kendall Schmidt, Sofia Milos oder Max Martini (52) brachten ihre Trauer über das Ableben von Eric zum Ausdruck.

Instagram / ericthetrainer Eric Fleishman im November 2022

Instagram / ericthetrainer Eric Fleishman im Juni 2022

Instagram / ericthetrainer Eric Fleishman und Freunde im Juni 2022

