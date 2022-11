Spooky! Joe Jonas' Haus wurde von Gespenstern heimgesucht

Wie unheimlich! Seit 2006 steht Joe Jonas (33), der mit seinen Brüdern im Zuge der Band Jonas Brothers bekannt geworden war, nun schon im Rampenlicht. Aufgewachsen ist er mit seiner religiösen Familie in New Jersey, später zog er jedoch nach Los Angeles. Dort habe er eine wirklich gruselige und paranormale Begegnung erlebt: In Joes altem Haus soll nämlich ein Geist sein Unwesen getrieben haben!

"Ich weiß nicht warum, aber meine Brüder und ich ziehen Geister an", offenbart der Sänger in der "The Late Late Show". Offenbar war es also nicht Joes einzige paranormale Begegnung! In dem "Spukhaus", in dem er mit ein paar Mitbewohnern gewohnt habe, seien zumindest höchst unerklärliche Dinge geschehen. "Die Polizei ist bei uns aufgetaucht und meinte, dass es einen Anruf aus unserem Haus gegeben hätte, in dem jemand 'Hilfe, Hilfe, Hilfe' gesagt habe", berichtet der 33-Jährige in der Sendung.

Als er und seine Mitbewohner daraufhin die Leitung überprüften, haben sie festgestellt, dass das Telefon nicht einmal angeschlossen war! "Nachdem wir ausgezogen sind, ist Olivia Wilde (38) eingezogen. [...] Sie ist ebenfalls ziemlich schnell wieder ausgezogen", untermauert Joe seinen Verdacht, dass in dem Haus etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei.

Getty Images Nick, Joe und Kevin von den Jonas Brothers in Los Angeles, 2021

Getty Images Joe Jonas im Dezember 2019 in Atlanta, Georgia

Getty Images Joe Jonas, Sänger

