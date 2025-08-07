Joe Jonas gibt Einblick in Erziehung seiner beiden Töchter

Joe Jonas (35) hat in Amy Poehlers (53) Podcast "Good Hang" seltene Einblicke in sein Leben als Vater gewährt. Der Musiker sprach darüber, wie unterschiedlich es ist, Töchter großzuziehen, nachdem er selbst in einem Haus voller Brüder aufgewachsen ist. "Jungs sind einfach ganz anders als Mädchen", erklärte er und erzählte mit einem Schmunzeln, wie seine Töchter Willa und Delphine auf dem Spielplatz vorsichtiger seien, während ein Junge oft ohne Zögern von der Rutsche springe. Besonders hob er hervor, wie er als Vater von zwei Mädchen neue Perspektiven gewonnen habe.

Die Unterstützung von Joes Ex-Frau Sophie Turner (29) spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Jonas Brothers-Sänger zeigte sich dankbar für die harmonische Co-Parenting-Beziehung nach ihrer Trennung im Jahr 2023. Sophie sei eine "unglaubliche Mutter", lobte er und betonte, wie wichtig es für ihn sei, dass seine Töchter starke weibliche Vorbilder haben. Auch in Bezug auf die eigenen Werte für seine Kinder äußerte sich Joe: Offenheit, ein großes Herz und Selbstvertrauen seien für ihn die zentralen Elemente einer guten Erziehung. Gemeinsam mit seinen Brüdern Nick (32) und Kevin (37), die ebenfalls Töchter haben, tauschen sie sich regelmäßig über ihre Erlebnisse als Väter aus.

Erst vor Kurzem bewiesen Joe und Sophie, dass sie trotz räumlicher Trennung gut zusammenarbeiten können. Für den Geburtstag ihrer Tochter Willa organisierten sie eine gemeinsame Feier in Miami, an der neben den zwei Mädchen auch Joes Brüder und deren Familien teilnahmen. Sophie hielt sich dabei ein wenig im Hintergrund, blieb dem gemeinsamen Anlass aber treu. Joe, der unlängst im Mai über seine Rolle als Vater sprach, hat offenbar seinen Weg im Leben nach der Ehe gefunden – stets mit seinen Töchtern im Mittelpunkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas im Juli 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Joe Jonas mit seinen Töchtern im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter Willa