Country-Sänger Jake Flint stirbt kurz nach seiner Hochzeit

Traurige Neuigkeiten aus der Welt der Country-Musik. Eigentlich sollte für Jake Flint und seine Frau Brenda Flint ein neuer Lebensabschnitt als verheiratetes Paar beginnen. Am Samstagabend gaben sich der Musiker und seine Liebste das Jawort. Umso trauriger nun, was Brenda im Netz in einem Statement bestätigte. Ihr Mann ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Nur wenige Stunden nach der Trauung ist Jake im Schlaf verstorben.

"Mein Herz wurde mir aus der Brust gerissen und ich brauche ihn zurück. Ich halte es nicht aus", schrieb Brenda emotionale Zeilen auf Facebook und teilte somit den Tod ihres Mannes mit. Die genaue Todesursache von Jake steht noch nicht fest – jedoch soll er laut Medienberichten im Schlaf gestorben sein. "Eigentlich sollten wir unsere Hochzeitsfotos durchgucken — aber stattdessen suche ich Kleidung aus, in der ich meinen Mann begraben muss. Kein Mensch sollte so viel Schmerz empfinden", fasste Brenda ihre tiefe Trauer zusammen.

Nicht nur Jakes Witwe meldete sich auf Social Media, sondern auch viele weitere Musiker, die dem Verstorbenen Tribut zollen. Seine Managerin Brenda Cline fand ebenfalls rührende Worte und verabschiedete sich von dem "Cowtown"-Interpreten: "Ich habe ihn wie einen Sohn geliebt."

