Am Tag der Beerdigung: Jake Flints (†) Ehefrau erinnert sich

Für Jake Flints Ehefrau bleibt er unvergessen. Ende November dieses Jahres mussten sich die Fans des Country-Sängers verabschieden, denn er starb über Nacht mit gerade einmal 37 Jahren. Umso trauriger ist der Umstand, dass er nur wenigen Stunden zuvor mit seiner Brenda vor dem Altar stand und "Ja" sagte. Nun fand Jakes Beerdigung statt und seine Brenda teilte zu diesem Anlass eine rührende Erinnerung.

Am Tag seiner Beerdigung postet Brenda auf ihrem Facebook-Account ein Foto von sich und Jake. "Ich liebe dich heute Morgen", schrieb sie dazu. Auf dem Bild hat der Sänger vertraut seinen Kopf an die Schulter seiner Liebsten gelegt und beide lächeln zufrieden. Verständlicherweise scheint Brenda ihren Mann an diesem Tag besonders zu vermissen. Jake soll im Ort Tulsa in seiner Heimat Oklahoma beerdigt werden und seine Familie bat anstatt von Blumen um eine Spende an eine Organisation, die Musiker aus der Region unterstützt.

Auch am Tag seines Todes meldete sich Brenda über Facebook zu Wort und teilte ein emotionales Statement. "Wir sollten uns eigentlich Hochzeitsfotos ansehen. Stattdessen muss ich Kleidung aussuchen, in der mein Mann beerdigt werden kann", versuchte sie ihre Gefühlslage zu erklären und ergänzte: "Wir sind so dankbar für die große Anteilnahme und die vielen schönen Berichte über den Einfluss, den Jacob auf viele Leben hatte."

Anzeige

Instagram / jakeflintmusic Jake Flint, Musiker

Anzeige

Instagram / jakeflintmusic Jake Flint (r.) mit seiner Frau Brenda

Anzeige

Instagram / jakeflintmusic Jake Flint, Country-Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de