Mit 84: Schauspielerin Christiane Hörbiger ist gestorben

Traurige Neuigkeiten aus der Filmwelt. Christiane Hörbiger machte sich vor allem in der deutschen und österreichischen Fernsehlandschaft einen Namen: So spielte sie unter anderem in den Serien "Donaugeschichten" oder "Das Erbe der Guldenburgs" wichtige Rollen. Neben ihren zahlreichen schauspielerischen Leistungen glänzte die gebürtige Österreicherin aber auch vor allem mit ihrem sozialen und politischen Engagement. Doch nun ist Christiane plötzlich verstorben.

Am Mittwochmorgen soll die 84-Jährige in Wien gestorben sein, wie unter anderem das österreichische Blatt Kurier berichtet. Genauere Umstände zu Christianes Todesursache sind bislang jedoch nicht bekannt. Eine langjährige Mitarbeiterin und ein Freund der Familie bestätigten ebenfalls den Tod des beliebten Fernsehstars. Zuletzt habe die "Kommissar Rex"-Darstellerin in der Nähe von Wien gelebt.

Vor allem in Österreich war Christiane eine der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes. Für ihr Schaffen bekam sie Zeit ihres Lebens zahlreiche Preise. So wurde sie unter anderem für ihr Lebenswerk mit dem Bayerischen Fernsehpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Getty Images Christiane Hörbiger im Februar 2018 in Hamburg

Getty Images Die Schauspielerin Christiane Hörbiger im November 2014 in Suhl

Getty Images Christiane Hörbiger bei der Verleihung der Goldenen Kamera im Februar 2018

