Vanessa Nwattu verrät: Hatte sie mal etwas mit einer Frau?

Vanessa Nwattu lässt ihre Fans bei einer Fragerunde auf Instagram tief blicken. Dabei stellt sich die Influencerin auch einer besonders intimen Frage: Ein neugieriger Follower wollte wissen, ob sie schon einmal etwas mit einer Frau hatte. "Was ihr immer alles wissen wollt, ist verrückt... Nein! Ich finde Frauen so oft ästhetisch, wunderschön und auch sexy, aber eben nicht sexuell anziehend", lautet Vanessas ehrliche und humorvolle Antwort.

Doch diese Frage ist nicht die einzige, die ihre Fans beschäftigt. Viele wollen auch wissen, ob sie und Aleks Petrovic (34) nach ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. noch ein Paar sind. Vanessa bleibt jedoch diplomatisch und verweist auf die kommende TV-Ausstrahlung: "Abwarten, bis 'Temptation Island' ausgestrahlt wird. Kommt vermutlich ab Oktober auf RTL+." Ihre Antwort lässt Platz für Spekulationen über den aktuellen Stand ihrer Beziehung, was die Vorfreude auf die Show sicherlich steigert.

Die Neugier der Fans kommt nicht von ungefähr, denn Vanessa und Aleks sorgten bereits in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff. So löste ein Top, das Vanessa in einer Instagram-Story trug, Spekulationen aus. Es war mit der Aussage "Mein Ex ist mein größter Fan" bedruckt – ein Spruch, der viele über den Beziehungsstatus der beiden nachdenken ließ.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025