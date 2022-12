Schon nächste Woche: Luke Mockridge kommt zurück ins TV!

Luke Mockridge (33) feiert sein TV-Comeback! Im Spätsommer vergangenen Jahres hat sich der Comedian aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem Vorwürfe von sexuellen Übergriffen gegen ihn erhoben wurden. Mittlerweile wurde das Verfahren dazu eingestellt. Schon länger ist bekannt, dass er bald wieder im Fernsehen zu sehen sein würde. Seine Fans dürfen sich freuen: Luke wird doch früher als gedacht wieder im TV erscheinen!

Wie der Sender Sat.1 nun bekannt gab, wird Lukes aktuelles Bühnenprogramm "A Way Back to Luckyland" gezeigt. Schon am 9. Dezember soll die Show des 33-Jährigen ausgestrahlt werden. Zurzeit ist Luke mit diesem Stand-up auf Tour und behandelt darin aktuelle Themen wie den Ukraine-Krieg oder die Gesundheitskrise.

Bislang war bekannt, dass Luke kurz nach Weihnachten zum ersten Mal wieder im TV erscheinen würde. Das ZDF will jetzt nämlich eine Folge von Das Traumschiff, wo der Komiker einen Gastauftritt hat, zeigen. Die Ausstrahlung wurde zuvor wegen der Missbrauchsvorwürfe verschoben. Im nächsten Jahr soll er dann auch in der Show "Die besten Comedians der Welt" auftreten.

Luke Mockridge, Comedian

Luke Mockridge, Comedian

Luke Mockridge in "ÜberWeihnachten"

