TikTok-Star Megha Thakur stirbt im Alter von nur 21 Jahren

Fans von Megha Thakur aka Meghaminnd müssen eine traurige Nachricht verkraften! Der Webstar hat sich auf TikTok eine große Fanbase aufgebaut. Seit dem Start ihrer Karriere im Jahr 2019 hatte Megha 31,9 Millionen Likes für ihre TikToks erhalten. Ganze 930.000 Follower folgten ihr sogar auf der Plattform. Doch nun gibt es eine traurige Mitteilung: Megha ist im Alter von nur 21 Jahren plötzlich verstorben.

Der kanadische Social-Media-Star starb am 24. November in den frühen Morgenstunden auf tragische Weise. Ihre Eltern teilten die herzzerreißende Nachricht auf Instagram und schrieben: "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass das Licht unseres Lebens, unsere freundliche, fürsorgliche und wunderschöne Tochter Megha Thakur, am 24. November 2022 in den frühen Morgenstunden plötzlich und unerwartet verstorben ist. Sie liebte ihre Fans und hätte gewollt, dass ihr von ihrem Tod erfahrt. Zu diesem Zeitpunkt bitten wir um euren Segen für Megha."

Freunde und Fans äußerten sich in den Kommentaren schockiert, so schrieb einer: "Bitte Gott, nein, das kann nicht wahr sein." Ein anderer Fan kommentierte: "Ich sende meine Gedanken und Gebete an eure Familie. Sie war eine so talentierte und freundliche junge Frau. Möge sie in Frieden ruhen."

Megha Thakur, Netzbekanntheit

Megha Thakur, TikTok-Star

Megha Thakur, TikTok-Star

