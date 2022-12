Mit 34 Jahren: Broadway-Star Quentin Oliver Lee gestorben

Traurige News für die Fans von Quentin Oliver Lee. Der Broadway-Star erarbeitete sich eine beachtliche Karriere. In New York begeisterte er noch Anfang dieses Jahres im Theater mit dem bekannten Stück "Oratorio for Living Things". Im Juni machte er selbst auf Social Media dann tragische Neuigkeiten publik: Bei ihm wurde Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Nun bestätigte seine Partnerin: Quentin ist im Alter von 34 Jahren gestorben.

Auf seinem Instagram-Profil verfasste sie ein emotionales Posting. Unter Bildern von sich, Quentin und ihrer Tochter schrieb sie: "Quentin ist in den frühen Morgenstunden gestorben. [...] Ich sah seine letzten Atemzüge, hielt seine Hand fest und spürte, wie sein Herzschlag langsam aussetzte. Er hatte ein Lächeln im Gesicht und war von den Menschen umgeben, die er liebte." Es sei ein friedlicher Moment gewesen, führte sie aus.

Außerdem fand sie rührende Worte für Quentin und beschrieb ihn als einen "unglaublichen Mann, Ehemann und Vater." Es würde nicht reichen, zu sagen, dass sie ihn "sehr vermissen werden". Quentin habe viele Menschen mit seiner Art berührt.

Anzeige

Instagram / quentinsings Quentin Oliver Lee im Juli 2020

Anzeige

Instagram / quentinsings Quentin Oliver Lee mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / quentinsings Quentin Oliver Lee im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de