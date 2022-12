Live im Studio: Promi-BB-Walentina lässt sich tätowieren

Walentina Doronina (22) legt sich vor den Augen des TV-Publikums unter die Nadel. Im vergangenen Mai hatte die Blondine ihre Fans mit ihrem außergewöhnlichen neuen Tattoo überrascht: Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ließ sich alle Titel der Realityshows auf der Haut verewigen, an denen sie bereits teilgenommen hat. Nun nahm sie auch an der aktuellen Promi Big Brother-Staffel teil, musste diese Woche das Haus jedoch wieder verlassen. Das nahm Walentina nun als Anlass, um sich ihre Tätowierung live im Fernsehen erweitern zu lassen.

In der heutigen Sendung hatten die Moderatoren Jochen Schropp (44) und Marlene Lufen (51) etwas ganz Besonderes für die Zuschauer parat: Walentina kehrte zu "Promi Big Brother" zurück. Doch damit noch nicht genug. Nach ihrer mehr oder weniger erfolgreichen Teilnahme an der Sendung ließ sich die 22-Jährige nun im Studio live einen neuen Schriftzug tätowieren. Ihren linken Oberarm ziert neben ihren anderen Sendungen wie Ex on the Beach oder Reality Shore nun auch "Promi Big Brother".

Bei den Zuschauern kam Walentinas neuste Körperkunst allerdings weniger gut an. "Jetzt mal ehrlich, wie kann man geistlich so verloren sein wie Walentina?" oder "Ich kann euch beruhigen: Es schaut genauso hässlich aus wie alle anderen Schriftzüge darunter", schrieben nur einige Nutzer. Ein anderer User fragte hingegen ungläubig: "Lässt sich Walli ernsthaft den Schriftzug 'Promi Big Brother' tätowieren? Ernsthaft?".

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doroninas neues Tattoo

Anzeige

Sat.1/Nadine Rupp Walentina Doronina, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

CH Media Walentina Doronina, "Reality Shore"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de