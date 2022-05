Wie ist sie denn darauf gekommen? Walentina Doronina polarisiert – ganz egal, in welchem Reality-TV-Format die Blondine dabei ist. Bereits als ihre Trash-TV-Karriere 2020 mit ihrer Teilnahme bei Ex on the Beach begann, sorgte Walentina für eine Menge Drama. Danach war die Influencerin in einem Reality-Format nach dem anderen zu sehen. Diesen Anlass nutze die Beauty jetzt für ein außergewöhnliches Tattoo.

Auf Instagram teilte Walentina jetzt ihre neuste Tätowierung mit ihrer Community. Die Are You The One?-Teilnehmerin hat sich alle Titel der Sendungen, an denen sie teilgenommen hat, auf den Arm verewigen lassen. "Ja, ich habe es getan! Ich habe mir alle meine Shows tätowiert. Auch wenn ich nicht jede Show mit schönen Erinnerungen verbinde, sind sie trotzdem und somit auch ihr ein Bestandteil meines Lebens", erklärte sie ihre Entscheidung.

Zu den unschönen Erinnerungen könnte unter anderem auch ihre Teilnahme an #CoupleChallenge gehören. Walentina nahm an der Show zusammen mit Christin Queenie (26) teil. "Die Challenges waren wirklich klasse! Allerdings habe ich mir die falsche Partnerin ausgesucht!", sagte sie in einem früheren Promiflash-Interview über ihre einstige Mitstreiterin. Die beiden Ex-Freundinnen hatten anschließend sogar einen Rechtsstreit. Ob man diese Erinnerung für immer mit sich tragen will? Walentina scheint es jedenfalls nichts auszumachen.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Mai 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doroninas neues Tattoo

Anzeige

Instagram / christinokpara Christin Queenie, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de