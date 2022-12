Nach Krebskampf: Karnevalslegende Hans Süper ist verstorben

Hans Süper bleibt seinen Fans als Star des deutschen Karnevals immer in Erinnerung. Der Kölner ist in Deutschland vor allem als Musiker und Komiker bekannt geworden. Als Teil des Colonia Duett wurde er in den 70ern durch seine Karnevalsmusik berühmt und die Kölner kennen ihn vor allem durch sein Talent an der Mandoline. Nun muss die Domstadt Abschied nehmen: Hans starb nach langer Krankheit.

Wie unter anderem der WDR berichtete, soll Hans gestern Nacht in einem Kölner Krankenhaus mit 86 Jahren verstorben sein. Zwei Wochen zuvor wurde er bereits eingeliefert, da er seit langer Zeit an einer schweren Leberkrebserkrankung litt. "Er hat einer ganzen Generation immer wieder lustige und unbeschwerte Momente geschenkt", erklärte das Festkomitee des Kölner Karnevals. Die ganze Zeit an seiner Seite war seine langjährige Lebensgefährtin Lydia Berg. Die beiden schlossen erst im September dieses Jahres den Bund der Ehe. Für Hans war es bereits die vierte Ehe, doch nach dem Tod seiner dritten Frau hatte er sich offenbar entschieden, mit Lydia noch ein viertes Mal Ja zu sagen.

2004 verabschiedete Hans sich von den deutschen Bühnen, doch sein Ruhestand währte nicht lange. 2016 feierte er ein großes Comeback. Vor etwa 12.000 Zuschauern durfte er in der Köln-Arena wieder auftreten – und das mit niemand Geringerem als dem Kölner Musik-Urgestein Wolfgang Niedecken (71) von der Band BAP.

Anzeige

United Archives GmbH Hans Süper und sein Kollege Hans Zimmerman von Colonia Duett

Anzeige

United Archives GmbH Hans Süper, Karnevalsmusiker

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Hans Süper (r.) bei einer Rosenmontags-Parade 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de