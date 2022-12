Wegen Karriere: Star-Geiger David Garrett will keine Kinder

David Garrett (42) hat für seine Zukunft schon ganz genaue Vorstellungen! Der gebürtige Aachener hat sich im Laufe seiner Karriere einen großen Namen in der Musikbranche gemacht: Mit seiner Geige hat er nicht nur bereits zahlreiche Alben aufgenommen, er füllt auch regelmäßig große Hallen. Aufgrund seiner Karriere macht der Star-Geiger aber in seinem Privatleben Abstriche: David will nämlich keine eigenen Kinder!

Gegenüber Bunte erklärte David jetzt, dass seine musikalische Karriere einen großen Einfluss auf seine Familienplanung hat: Er wolle deshalb nämlich keine Kids. "Was hat das Kind von mir? Und ich von dem Kind? Ein Kind verdient Liebe und Fürsorglichkeit. Ich habe einfach als Künstler nicht genug Zeit dafür, bin an 240 Tagen im Jahr unterwegs", begründete der 42-Jährige seine Entscheidung und verdeutlichte noch einmal: "Babys zu machen ist einfach, aber die Schwierigkeiten beginnen dann."

Aber wie steht es denn eigentlich um Davids Beziehungsstatus? Der Meisterfiedler ist schon seit über drei Jahren vergeben. Im März hat der Musiker gegenüber Gala total happy von seiner Beziehung geschwärmt: "Mit meiner Freundin bin ich seit fast drei Jahren zusammen und unzertrennlich."

Getty Images David Garrett beim Europäischen Kulturpreis in Bonn, August 2021

Getty Images David Garrett bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2013

