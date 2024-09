Bald Vater? David Garrett äußert sich zu seinem Kinderwunsch

Der berühmte Star-Geiger David Garrett (44) hat zwar in Deutschland eine riesige Fangemeinde, selbst lebt er aber bereits seit vielen Jahren im fernen New York City. Neben seinen beruflichen Erfolgen ist er auch im Privaten schon seit fünf Jahren glücklich vergeben. Während einer Rundführung durch die Weltmetropole erfuhr RTL, wie es bei dem erfolgreichen Musiker hinsichtlich seiner Familienplanung aussieht. Offensichtlich spielt Nachwuchs nicht die erste Geige bei ihm, sondern eher seine Karriere. Aufgrund seiner langen berufsbedingten Abwesenheiten sei aktuell nichts geplant: "Also in der jetzigen Situation ist es nicht gerecht gegenüber meiner Freundin, [...] wenn ich ein Kind haben würde."

Er führt weiter aus: "Ich glaube, eine gewisse Verantwortung sollte man schon haben. Ich würde ja auch für das Kind da sein wollen. Von mir aus kann man zwei, drei Monate im Jahr unterwegs sein - aber nicht den Stiefel, den wir momentan fahren. Wäre nicht meins." Im Allgemeinen betont der 44-Jährige, dass sein Leben lang immer die Musik und seine Karriere an erster Stelle standen - bereits im Kindesalter. Er erinnert sich: "Ich hatte ja viel Privatunterricht und dementsprechend auch nicht dieses soziale Umfeld, Freundschaften und so weiter. Das hat sich erst bei mir ergeben, als ich hier nach New York gekommen bin."

Wie sich herausstellt, gehören zum sozialen Umfeld von David in New York richtige Weltstars – teils so wie er aus Deutschland stammend. Gegenüber Bild plaudert David aus, dass zu seinen unmittelbaren Nachbarn im Big Apple niemand Geringeres als Topmodel Heidi Klum (51) gehört. Die beiden Stars wohnen tatsächlich im selben Gebäude. So enthüllt David: "Ich habe eine wunderschöne Wohnung in SoHo, direkt neben Heidi Klum. Sie hat Penthouse B, ich habe Penthouse A, im selben Haus."

Getty Images David Garrett bei der Jose Carrera Gala in Leipzig, Dezember 2021

Getty Images Heidi Klum, Model

