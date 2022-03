David Garrett (41) gewährt seltene Einblicke in sein Privatleben! In der Vergangenheit sah es für den Star-Geiger in Sachen Liebe gar nicht rosig aus. Seine Ex-Partnerin Ashley Youdan beschuldigte ihn sogar der Körperverletzung und auch seine darauffolgende Beziehung ging in die Brüche. Schon im Oktober 2020 zeigte sich der Musiker allerdings hoffnungsvoll und berichtete von einer neuen Liebe – und diese scheint ein voller Erfolg zu sein. David ist immer noch glücklich vergeben, wie er nun berichtete!

Im Interview mit Gala plauderte der 41-Jährige über sein Liebesleben. "Mit meiner Freundin bin ich seit fast drei Jahren zusammen und unzertrennlich", erzählte der Meisterfiedler. Den Namen seiner Partnerin wolle er allerdings nicht verraten. Doch wie steht es mit der Hochzeits- oder Familienplanung? "Auch da sind wir gleich gepolt und lassen das Ganze locker angehen", erklärte David. Im Moment sei aber noch nichts davon spruchreif.

Im Netz ist bislang ebenfalls nichts von Davids Freundin zu sehen. Schon 2019 hatte der gebürtige Aachener angemerkt, dass er von Social-Media-affinen Damen ohnehin Abstand hält. "Frauen, die nur am Handy mit ihrem Instagram-Profil beschäftigt sind, sind ein rotes Tuch für mich. Da bin ich weg", hatte er gegenüber Bunte betont.

Getty Images David Garrett bei der Jose Carrera Gala in Leipzig, Dezember 2021

Getty Images David Garrett bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2013

Getty Images David Garrett, Musikerin

