David Garretts Freundin steht bei ihm nur an zweiter Stelle!

Für David Garrett (43) steht die Musik an erster Stelle. Das macht seiner Partnerin aber nichts aus, wie der Star-Geiger im Interview mit Bild zugibt: "Die Musik hat immer noch Priorität. Ich habe das Glück, eine Freundin an meiner Seite zu haben, die das auch akzeptiert und respektiert und das weiß. Das wird sich auch nie ändern." Aber hat sie auch schon mal gesagt, dass er seine Karriere zurückkurbeln sollte? "Das würde sie nie machen. Abgesehen davon freut sie sich! Wie schön ist das denn! Wenn ich abends arbeite, sitzt sie da am Laptop und arbeitet selbst", führt David weiter aus.

Im Interview gibt der Musiker zudem Tipps, wie eine gute Beziehung am Laufen bleibt. "Das Wichtigste ist halt auch, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man den anderen versteht – die guten und die nicht so guten Seiten. Und dass man aufeinander zugeht, sich ab und zu auch mal anpasst", betont David. Außerdem solle laut ihm ein großes Verständnis für die einzelnen Interessen des jeweils anderen da sein und gegenseitige Unterstützung.

Schon mehrere Jahre sind David und seine Freundin in einer Beziehung. Nachwuchs möchte der 43-Jährige allerdings nicht – das ist ebenfalls der Musik geschuldet. Vor etwa anderthalb Jahren betonte David nämlich, dass es für Kinder in seinem Leben keinen Platz gebe, da er nicht genug Zeit habe, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Getty Images David Garrett bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2013

Getty Images David Garrett im März 2022 in Berlin

