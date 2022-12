Auch dabei? Diese beiden Damen ziehen wohl ins Dschungelcamp

Bald ist es ist wieder so weit! Im Frühjahr nächsten Jahres werden wieder allerlei Stars und Sternchen im australischen Dschungel an ihre Grenzen gehen und sich ekligen Challenges stellen: Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde. Offiziell bestätigt wurden noch keine Teilnehmer, aber es gibt bereits heiße Spekulationen, dass spannende Persönlichkeiten wie der Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) oder Yeliz Koc (29) teilnehmen sollen. Jetzt wurden die nächsten beiden angeblichen Kandidatinnen veröffentlicht!

Wie Bild berichtete, wollen Jana Pallaske (43) und Claudia Effenberg (57) sich den Challenges im Dschungel stellen. Besonders die Frau von Fußballer Steffen Effenberg (54) ist beliebt bei den Fans. Bereits bei Promi Big Brother 2014 überzeugte sie mit ihrer offenen und sympathischen Art. Die Schauspielerin hat allerdings auch gute Chancen, denn die Hobby-Schamanin ist es gewohnt, ohne Strom und Wasser abgeschieden von der Zivilisation Zeit zu verbringen.

Die Teilnahme eines Promis steht ziemlich sicher fest. Lucas Cordalis (55) hätte bereits vergangenes Jahr teilnehmen sollen, war allerdings an Corona erkrankt. Gegenüber Promiflash hatten er und seine Frau Daniela Katzenberger (36) über die eventuelle Teilnahme geplaudert. "Wenn er Dschungel gewinnt, dann muss ich zu Let's Dance", hatte Dani dabei scherzhaft betont.

Getty Images Jana Pallaske in München 2017

Getty Images Claudia Effenberg auf der Wiesn 2014

Getty Images Lucas Cordalis in Köln, 2016

