Mordvorwurf an Aaron Carter: Ex Melanie Martin wehrt sich

Melanie Martin ist schockiert. Im vergangenen November wurde Aaron Carter (✝34) leblos in seinem Haus aufgefunden. Bis heute ist die Todesursache noch nicht bekannt – Jane Carter, die Mutter des Verstorbenen, sieht jedoch in seiner Ex-Verlobten Melanie die Ursache für seinen Tod. Auf diese heftige Anschuldigung reagierte Aarons Verflossene und Mutter seines Kindes nun: Melanie ist nicht nur enttäuscht, sondern auch sehr verletzt, dass Jane ihr den Grund für Aarons Tod gibt.

In einem TMZ-Interview dementierte die Beauty den Vorwurf, dass sie Schuld an Aarons Tod trage. Außerdem gab sie zu, dass sie das extrem verletze, da sie eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu ihrer einstigen Schwiegermutter hatte. Um das zu unterstreichen, lieferte die Mutter von Prince Lyric Carter (1) sogar ein Beispiel: Jane habe sich oft bei Melanie dafür bedankt, dass sie Aaron so eine gute Partnerin gewesen sei.

Melanie will allerdings über diese heftige Anschuldigung hinwegsehen und sich mit Jane versöhnen. Der Grund: Sie möchte, dass ihr und Aarons Sohn seine Großmutter nach Weihnachten kennenlernt. Das hätten der Sänger und sie bereits auch seit Längerem so geplant.

Anzeige

Getty Images Jane und ihr Sohn Aaron Carter bei der "Marriage Boot Camp"-Premiere

Anzeige

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin mit Aaron Carter im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de