Austin Butler (30) ist total mit seiner Rolle verschmolzen! Der Schauspieler schlüpfte für den Kinofilm "Elvis" in die Rolle von Elvis Presley (✝42). Schon im Mai hatte der gebürtige Kalifornier erzählt, dass er sich so intensiv mit der Elvis-Darstellung beschäftigt hatte, dass er sich selbst verloren habe. Austins Körper machte nicht mehr mit – und er musste sogar ins Krankenhaus. Jetzt gab der Hollywoodstar erneut zu verstehen, wie krass der Dreh für ihn war. Ihm fiel es schwer, die antrainierten Elvis-Eigenschaften wieder abzulegen.

Im Netz beschwerten sich einige seiner Fans, dass der 30-Jährige nicht mehr "normal" sprechen würde – demnach imitiere er auch nach den Dreharbeiten weiterhin die Stimme des King of Rock 'n' Roll. Austin erklärte daraufhin gegenüber Yahoo! Lifestyle, dass er das gar nicht bemerkt habe. "Am Ende ist man es so gewöhnt, dass man sich irgendwann nicht mehr an seine richtige Stimme erinnert", erzählte er. Immerhin habe er quasi zwei Jahre fast dauerhaft in Elvis-Manier gesprochen und sein Bestes gegeben, seine Stimme perfekt anzupassen.

Einen Fan hat der "Zoey 101"-Star auch schon vor Veröffentlichung des Streifens gefunden: Priscilla Presley, die Ex-Frau von Elvis. "Austin Butler, der Elvis spielt, ist hervorragend!", schwärmte sie auf Twitter von seiner Darbietung. Auch wenn er in große Fußstapfen tritt, habe er sich exzellent geschlagen.

Getty Images Austin Butler bei der Met Gala 2022

Getty Images Austin Butler beim "Elvis"-Screen auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2022

Getty Images Priscilla Presley bei einer Gala in Hollywood, Mai 2019

