Kaia und Austin Butler trennen sich nach drei Jahren Liebe

Kaia Gerber (23) und Austin Butler (33) haben sich nach knapp drei Jahren Beziehung getrennt. Einem Bericht von TMZ zufolge ist das Liebes-Aus bereits Ende 2024 über die Bühne gegangen. Die Entscheidung sei einvernehmlich gewesen und es gäbe keinerlei böses Blut zwischen dem "Elvis"-Darsteller und dem erfolgreichen Model. Eine Stellungnahme der beiden Stars steht bislang aus. Erste Spekulationen über das Beziehungsende kamen auf, als Kaia den Jahreswechsel ohne Austin während eines Familienurlaubs in Mexiko verbrachte.

Die Beziehung der beiden Stars begann 2021 und entwickelte sich schnell zu einer viel beachteten Romanze. Austin und Kaia wurden häufig gemeinsam auf Events und Red Carpets gesichtet, und in der Vergangenheit gab es sogar Spekulationen über eine mögliche Verlobung. Insbesondere Mitte 2023 machten Schlagzeilen die Runde, als Austin Kaia half, in ein neues Haus umzuziehen. Doch trotz der engen Bindung und der gemeinsamen Momente entschied sich das Paar offenbar, getrennte Wege zu gehen.

Kaia, die Tochter der Supermodel-Ikone Cindy Crawford (58) und des Unternehmers Rande Gerber (62), hat sich in den vergangenen Jahren selbst eine beeindruckende Karriere als Model aufgebaut. Gleichzeitig stand sie auch regelmäßig im Rampenlicht wegen ihrer hochkarätigen Romanzen, darunter ihre frühere Beziehung mit Schauspieler Jacob Elordi (27). Austin, der durch seine Rolle in "Elvis" internationale Bekanntheit erlangte, steigt seitdem die Karriereleiter in Hollywood stetig weiter nach oben. Obwohl die beiden ihre Beziehung nie groß medial ausschlachteten, waren sie für viele Fans eines der Traumpaare der letzten Jahre.

MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in London 2024

Getty Images Austin Butler, Kaia Gerber, Cindy Crawford, Presley Gerber und Rande Gerber

