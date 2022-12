Nach Schlaganfall: Wann kann Coupleontour-Ina nach Hause?

Coupleontour-Ina gibt so schnell nicht auf! Dieses Jahr im Sommer hatte die Influencerin einen Schlaganfall erlitten. Seitdem kämpft sie sich zurück in ihr altes Leben. Immer an ihrer Seite sind Ehefrau Nessi und ihr gemeinsame Baby Liv. Derzeit befindet sich die Blondine weiterhin in der Klinik, um wieder gesund zu werden. Jetzt klärt Ina auf: Wann darf sie endlich nach Hause?

Im Rahmen eines Q&As auf Instagram wurde die 26-Jährige gefragt, wann sie der Klinik endlich den Rücken kehren kann. Die Beauty gab ihrer Community daraufhin eine ehrliche Antwort: "Wenn ich mehr wüsste, würde ich es euch sagen. Das wissen wir leider nicht." Vorerst müsse sie in der Klinik bleiben und hätte noch keine Neuigkeiten bekommen, wie es weitergehen wird.

Schließlich wisse Ina, dass sie noch nicht wieder fit ist: "Ich bin erschöpft. Dieser Schlag und der Kampf sind mehr, als ich jemals dachte aushalten zu können und zu müssen." Aufgeben sei für die Mutter jedoch keine Option. "Jetzt hat dieser Weg bereits begonnen, somit gehe ich ihn auch", erklärt sie zuversichtlich.

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im November 2020

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour, April 2021

Instagram / inaontourx Coupleontour, Influencerinnen

