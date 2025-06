Coupleontour-Ina verrät: Sie und Fabi ziehen in ein Haus

Ina Borck (29) hat große Neuigkeiten zu verkünden: Sie zieht mit ihrem Freund Fabi gemeinsam in ihr Traumhaus. Das Paar, das seit Januar 2025 offiziell zusammen ist, hat damit den nächsten großen Schritt in seiner Beziehung gewagt. Zu einem emotionalen Video, das sie auf Instagram veröffentlichte, schrieb Ina: "Oh mein Gott, ja – es hat geklappt! Ich ziehe nicht nur um, sondern wir ziehen zusammen in unser Traumhaus. Ich freue mich so krass und bin überglücklich."

Nach der Trennung von ihrer Ex-Frau Vanessa (28) zog Ina von Berlin nach Köln. Zunächst wollte sich der Wohlfühlfaktor allerdings nicht so recht einstellen. Doch das änderte sich, als Fabi in ihr Leben trat. In dem Clip erklärt sie, wie eng die beiden zusammengewachsen sind: "Wir haben schnell gemerkt, dass uns die gemeinsame Zeit richtig guttut und dass wir wirklich viel miteinander lachen können." Die Entscheidung, ein gemeinsames Zuhause zu suchen, erfolgte offenbar schnell, als klar wurde, dass Fabi sich in der Stadt ebenso wohlfühlte wie in Inas Nähe. "Ein Zuhause sind nicht die vier Wände, sondern die Menschen, die es bewohnen", bringt sie ihre Gefühle auf den Punkt.

Über ihre Beziehung mit Fabi berichtet Ina immer wieder offen im Netz. Vor Kurzem stellte sie sich einer neugierigen Frage ihrer Fans im Netz: Wünscht sie sich Nachwuchs mit ihrem neuen Partner Fabi? Ehrlich erklärte die Content Creatorin: "Ich habe mit Fabi einen Partner an meiner Seite, mit dem ich es mir auf jeden Fall vorstellen kann."

