Nach Schlaganfall: Inaontour möchte Therapie starten

Ina Borck, besser bekannt als Inaontour (29), plant einen weiteren Meilenstein auf ihrem Weg der Genesung. Die Influencerin, die seit einem Schlaganfall im Alter von 26 Jahren halbseitig gelähmt ist, teilte ihren Fans mit, dass sie ein Therapiezentrum besichtigt habe. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass sie dort möglicherweise ein Intensivprogramm von vier bis sechs Wochen absolvieren möchte. "Ich habe gemerkt, dass die Fortschritte weniger geworden sind und deswegen möchte ich neue Reize setzen und stationär irgendwo hingehen, wo ich richtig hart trainieren kann", so Ina. Die ersten Gespräche mit dem Zentrum seien bereits vielversprechend gewesen.

Hinter der Entscheidung steckt Inas starker Wille, ihre Genesung weiter voranzutreiben. Nach dem Schlaganfall, den sie erlitt, während ihre damalige Partnerin mit ihrer gemeinsamen Tochter Livi schwanger war, hat sie schon viele Fortschritte erzielt. Doch sie stellte auch fest, dass diese zuletzt stagnierten. Daher möchte sie sich der Herausforderung einer intensiven und gezielten Therapie stellen. Sie hofft, schon bald mit dem Training in der Einrichtung beginnen zu können. In der Vergangenheit hat Ina ihren Followern immer wieder Einblicke in ihren Alltag und ihre Fortschritte gewährt und dabei gezeigt, wie viel Kraft und Entschlossenheit sie in ihren Heilungsprozess investiert.

Bereits in letzter Zeit schien Ina energisch daran zu arbeiten, ihre gesundheitliche Situation zu verbessern, auch wenn die Belastungen deutlich spürbar waren. In persönlichen Updates wirkte sie zuletzt zwar etwas erschöpft, betonte aber immer wieder, motiviert zu sein, ihre Ziele zu erreichen. Die junge Mutter ist bekannt für ihre ehrlichen Worte und die offene Art, mit der sie über Herausforderungen spricht. Ihre Fans stehen ihr dabei stets unterstützend zur Seite und bewundern ihre Stärke, trotz der Rückschläge nicht aufzugeben. Diese neue Therapierunde könnte ihr dabei helfen, wieder neue Kraft zu schöpfen und weitere Fortschritte zu machen.

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

