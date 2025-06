Coupleontour-Ina spricht über ihre heterosexuelle Beziehung

Ina Borck (29) gibt in einer Fragerunde auf Instagram spannende Einblicke in ihr aktuelles Liebesleben. Nachdem ihre Ehe mit ihrer früheren Partnerin Nessi zerbrach – das Paar hatte 2021 geheiratet und ein Kind durch Samenspende bekommen – ist die Influencerin nun mit ihrem langjährigen Freund Fabi zusammen. Der Wechsel von einer gleichgeschlechtlichen zu einer heterosexuellen Beziehung hat Fragen bei ihren Followern aufgeworfen, die Ina im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde ehrlich beantwortet.

Eine der Fragen, die Ina gestellt wurde, bezog sich darauf, ob sie sich in einer Beziehung mit einem Mann sicherer fühlt. Dazu erklärte sie: "Definitiv. Mein Partner hat einen extremen Beschützerinstinkt." Sie erzählte, dass Fabi zum Beispiel immer an der Straßenseite spazieren geht. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, wieder Gefühle für eine Frau zu entwickeln, antwortete Ina jedoch ausweichend und erklärte, dass sie derzeit nicht empfänglich für andere Menschen sei. Besonders spannend fanden ihre Follower auch die Frage, wie der Unterschied zwischen Streitigkeiten mit Frauen und Männern sei. Ihrer Ansicht nach sei ein Haushalt mit Frauen emotionaler und von Gefühlen geprägt, während es mit einem Mann entspannter sei. Besonders interessiert war die Community auch an dem Thema Intimität nach so langer Zeit mit einer Frau, auf das Ina schlicht mit dem Wort "schön" antwortete.

Nach der Trennung von Nessi zog Ina nach Köln, um näher bei ihrer Familie sein zu können. Aktuell denkt die 29-Jährige aber schon wieder über einen Umzug mit ihrem Partner nach. "Wir fühlen uns hier nicht so richtig zu Hause und das stört sehr. Deswegen hoffe ich, dass die Suche dieses Jahr noch erfolgreich ist", verriet sie Ende Mai im Netz. Derzeit besichtigt das Paar diverse Immobilien, um sich den Traum von einem gemeinsamen Zuhause endlich erfüllen zu können.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, Mai 2025

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

